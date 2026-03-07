きょう（7日）夜、埼玉県ときがわ町の車の解体を行う会社で火事があり、廃棄予定だった車数十台などが焼けました。火は、近くの山林にも燃え移りましたが、けが人はいないということです。きょう午後6時45分ごろ、埼玉県ときがわ町五明で「車の解体現場が燃えている。山に燃え移りそう」と近所に住む人から119番通報がありました。この火事で、車を解体する会社の敷地内にあるプレハブの建物1棟と廃棄予定だった車数十台が焼けたほ