日本モーターボート競走会は7日、G2「第11回レディースオールスター」（5月5〜10日、まるがめ）の出場選手を別表の通り発表した。2万439票を集めた高憧四季（26＝大阪）が初の1位に輝いた。なお選出除外者は以下の通り。【スタート事故による辞退期間中のため】守屋美穂、高田ひかる、竹井奈美、清水沙樹【事故率が0.40以上のため】松田真実、平川香織【家事都合等辞退期間中のため】勝浦真帆、西岡育未、富樫麗加