◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC 日本-韓国(7日、東京ドーム)野球日本代表「侍ジャパン」の3番手として登板した種市篤暉投手が圧巻の3者連続三振をみせました。5-5の7回、3番手としてマウンドへ。先頭のキム・ヘソン選手には高めのボールで空振り三振とすると、続くキム・ドヨン選手はスプリットで空振り三振。3人目のジャーマイ・ジョーンズ選手にはここまでの最速96.8マイル(約155.7キロ)を記録するなど、