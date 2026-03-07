サッカー日本代表の森保一監督（５７）が７日、明治安田Ｊ１百年構想リーグＷＥＳＴの福岡―名古屋戦（ベススタ）を視察後に取材に応じ、左足首を痛めたＭＦ三笘薫（ブライトン）の状態について説明した。三笘は４日のイングランド・プレミアリーグ、アーセナル戦でシュートを放った際に左足首をひねって負傷。前半で交代していたが、指揮官は「メディカルからの報告では、代表ウイークには間に合う。長期離脱になることではな