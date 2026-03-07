1次ラウンド・プールC韓国戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が7日、東京ドームでの1次ラウンド・プールCで韓国と対戦した。初回に3失点したが、その裏に鈴木誠也外野手（カブス）が逆襲の2ラン。雄叫びを上げる中、忘れられたポーズに注目が集まった。韓国に3点先取されたその裏だ。四球で出塁した大谷を一塁に置き、1死二塁から3番の鈴木が右翼席へ2ランを放った。一塁を回った