ミラノ・コルティナパラリンピックパラリンピックのミラノ・コルティナ大会は6日（日本時間7日）、イタリアのヴェローナで開会式が行われた。ロシアとベラルーシの大会正式参加に対し7か国が開会式をボイコットするなど物議を醸す中、日本選手団の振る舞いに現地のファンは感激している。赤いウェアに身を包んだ日本選手団。頭につけていたのは、小さな日の丸とイタリア国旗だった。2月に行われた五輪でも目撃され、称賛を浴び