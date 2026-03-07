ネットフリックス社がメーガン妃のライフスタイルブランド「アズ・エヴァー」との提携を終了したことが明らかになった。米芸能ニュースサイト「ページ・シックス」が６日、報じた。関係者は「番組とパートナーシップを続ける必要がなくなった」と語っており、メーガン妃が出演するライフスタイル番組「ウィズ・ラブ、メーガン」は第２シーズンで終了し、第３シーズンの制作は断念された格好になる。ネットフリックスの広報担