go!go!vanillasが、ライブ音源『Lab. (Live at 日本武道館 2025.3.9)』を3月9日にリリースすることが決定した。本作は、最新アルバム『Lab.』を提げて回ったツアー＜go!go!vanillas Lab. TOUR 2024-2025＞より、2025年3月8日・9日に開催された日本武道館公演DAY2のライブ音源を、アルバム『Lab.』の収録曲順で収録したもの。さらに、同公演より「HIBITANTAN」のライブ映像公開も決定した。本映像は3月9日の音源リリースと同時にYou