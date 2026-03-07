Aile The Shotaが、2ndアルバム『REAL POP 2』（2月18日発売）の収録曲「キセキセツ」のミュージックビデオを公開した。アルバム『REAL POP 2』の最後に収録されている「キセキセツ」。Aile The Shotaが2025年3月より春夏秋冬それぞれの季節に寄り添うようにリリースしてきたシングルを、ひとつに結び直す意図で生み出されたのが本作だ。本楽曲は、SIRUP、春野、WILYWNKA、MFSなど、国内外のアーティストを手がけ、シドニーを拠点