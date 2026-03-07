◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパンのロッテ・種市篤暉投手（２７）が５―５の７回から登板。ＷＢＣの大舞台で悲願の自身初登板を果たした。最速１５６キロで３者連続三振にとった２３年のサポートメンバーや２４年３月の欧州代表戦、２５年３月のオランダ代表戦などで侍ジャパン入りしたことはあったが、ＷＢＣ出場は初めて。「侍ジャパンのユニホームを着て、ＷＢＣのマウンドに上がる