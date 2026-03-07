◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ー韓国（2026年3月7日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」は韓国と対戦。種市篤暉投手（27＝ロッテ）が3番手として同点の7回のマウンドに上がり、圧巻の3者連続三振斬りを見せた。5―5の同点。1点も許すことのできないしびれる場面でマウンドに上がった種市は、闘志を前面に出し