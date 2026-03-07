◇女子ゴルフツアーダイキン・オーキッド・レディース第3日（2026年3月7日沖縄県琉球GC＝6610ヤード、パー72）13位から出た小祝さくら（27＝ニトリ）が5バーディー、2ボギーの69で回り、通算6アンダーで5位に浮上した。最大瞬間風速16・5メートルの強風の中、この日最少に並ぶ69をマーク。初日72位の出遅れから5位まで巻き返した小祝は「上出来すぎる。こんなにいいゴルフができるとは全然思っていなかった」とほほ笑