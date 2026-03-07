8日（日）の天気日本海側では雪や雨が降り、北海道では大雪や猛吹雪に警戒です。寒気が南下し、太平洋側は晴れても空気が冷たく感じられそうです。●西日本、沖縄山陰や太平洋側でも一部、明け方にかけて雨や雪のところがあるでしょう。日中は晴れ間の出るところが多くなりそうです。朝は各地で冷え込みが強まり、九州では真冬並みに。最高気温は大阪11℃、鳥取は8℃。北風も吹いて体感温度はさらに低くなりそうです。●東日本関東