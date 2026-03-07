米軍の次世代ミサイル「PrSM」初の実戦投入アメリカ中央軍（CENTCOM）は2026年3月1日、新型の長距離精密打撃ミサイル「Precision Strike Missile」、通称「PrSM（プリズム）」を初めて実戦投入したと発表し、公式Xで射撃の様子を動画で公開、注目を集めています。【動画で見る】これが未来のミサイル「PrSM」の射撃ですこのミサイルが用いられたのは、アメリカとイスラエルがイランに対して展開している大規模軍事作戦「オペレー