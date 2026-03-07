【趣味カメラの世界 #33】ここ数年、カメラの主流といえばやはりミラーレス。中でもフルサイズモデルは、画質と性能のバランスに優れ、本格的に写真に取り組みたい人からプロまで幅広く支持されています。その中でも王道機のひとつとして人気を集めてきたのが、Canon（キヤノン）の「EOS R6」シリーズ。今回は、その最新モデルとなる「EOS R6 Mark III」（42万9000円）を、フォトグラファーの田中さんに試してもらいました。監修・