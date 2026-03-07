味の素AGFは、マイボトル用ドリンク「ブレンディ」マイボトルスティックで若年層の取り込みや高いリピート率の獲得といった勝ち筋を見つける。これらの勝ち筋を深掘りして勢いを加速させるべく、3月30日に初の機能性表示食品「いいこと毎日シリーズ」3品を新発売する。アイス飲用の提案強化と高まる健康ニーズへの対応の一環。左から中澤正規常務執行役員と伊藤英郎執行役2月26日、発表した中澤正規常務執行役員は「若年層