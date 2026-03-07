先日、41枚目シングルの活動をもって乃木坂46から卒業すると発表した梅澤美波。キャプテンとして長年グループを支えてきた存在であるだけに、その発表はファンにも大きな驚きを与えた。本記事では、梅澤のこれまでの歩みや卒業発表時の言葉、メンバーの反応などに触れつつ、彼女がグループに残してきた功績を振り返ってみたい。【関連】乃木坂46梅澤美波、2025年は表現の幅を広げた1年に！2nd写真集『透明な覚悟』で見せる新たな魅