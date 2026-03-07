浦和レッズは３月７日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド（EAST）第５節で水戸ホーリーホックとホームで対戦し、２―０で勝利した。この一戦で先制点を決めたのが肥田野蓮治だった、41分にボックス内で柴戸海からのパスを受けると、巧みな個人技で相手をかわして左足のシュートを冷静に流し込んだ。これで今季のリーグ戦４戦３発。プロ１年目の22歳は、ここまでのゴールの積み重ねが精神的な余裕に繋がっていると話す