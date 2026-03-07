現地３月７日、日本女子代表は女子アジアカップのグループステージ第２節でインドと対戦している。開始４分に山本柚月の得点で先手を取ると、13分には長谷川唯が追加点を奪う。さらに20分と35分に宮澤ひなたがネットを揺らし、45＋５分には清家貴子がPKを沈める。前半だけでスコアを５−０とした。 インドを圧倒するなでしこジャパンに、SNS上では「どんどん得点してる」「なでしこ強すぎ」「上手すぎるだろ」「この勢