老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、公務員の加給年金についてです。 Q：公務員の加給年金は、会社員と違いますか？「公務員も会社員と同じように、加給年金がもらえますか？ 金額は違うのでしょうか