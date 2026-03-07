仕事の締め切り管理からプライベートの予定共有まで、スマートフォンでのスケジュール管理は今や当たり前となりました。多機能なサードパーティ製アプリから、端末に最初から入っている標準アプリまで、実際に最も多くの人が選んでいるのはどれなのでしょうか。今回はAll About編集部が2026年1月19日に実施したアンケートから、「好き＆よく使うカレンダーアプリ」の結果を紹介しつつ、スマホやタブレットの活用術に精通するインタ