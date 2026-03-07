教室や街中でイヤホンやヘッドホンをつけている子どもたちをよく見かけませんか？「いつも音楽を聴いているようだけど、耳は大丈夫なのかな？」と心配になったことがある先生や保護者の方も多いのではないでしょうか。世界保健機関（WHO）も「ヘッドホン難聴」「イヤホン難聴」に警鐘を鳴らしています。実際のリスクについて、分かりやすく解説します。約8人に1人に騒音性難聴の兆候……自覚なきまま進む「ヘッドホン難聴」の実態