2010年にデビューして以来、日常生活の中で見過ごされがちな感情の揺らぎや痛みを静かな筆致ですくい取り、過去に2作品が直木賞候補にもなっている彩瀬まるさん。【写真】完成までに約3年！家族の喪失と再生を描き切った最新作 デビュー15周年目に刊行された『みちゆくひと』は、他界した両親の死後の様子と、天涯孤独の娘が生きる姿を通して、家族の喪失と再生を描いた長編小説だ。言語化できない感覚がある「私はこれまで