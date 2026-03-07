■ミラノ・コルティナパラリンピックアルペンスキー男子滑降（座位）（日本時間7日、トファーネ・アルペンセンター）アルペンスキー男子滑降（座位）が行われ、鈴木猛史（37、カヤバ）が1分21秒27で6位入賞を果たした。森井大輝（45、トヨタ自動車）はコースの途中で転倒し、フィニッシュできなかった。男子立位では小池岳太（43、JTBコミュニケーションデザイン）が15位に入った。座位の選手は、チェアスキーと呼ばれる専用の椅