展望テラスから「クイーンの塔」を撮影する来場者たち＝７日、横浜税関３月１０日の「横浜三塔の日」を前に、横浜税関の本関庁舎（横浜市中区）が７日公開された。参加者は、ハマのシンボル「クイーンの塔」を間近に望む展望テラスから青空に映える横浜港の景観を楽しんだほか、麻薬探知犬のデモンストレーションを見るなどして税関行政への理解を深めた。１９３４年の創建当時の状態に復元した旧税関長室は終戦後に連合国軍最