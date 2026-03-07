ボートレース浜名湖で５月２６日から３１日まで開催されるＳＧオールスターの出場選手が７日、発表された。出場選手はファン投票で決定。１位は峰竜太（４０＝佐賀）で１万９９２１票。オールスターは３年連続１６回目の出場となる。２位は西山貴浩で１万９７７６票。８年連続１０回目の出場を決めた。３位・茅原悠紀、４位・池田浩二、５位・菅章哉、６位・馬場貴也となっている。女子レーサーは守屋美穂、高憧四季、西橋奈