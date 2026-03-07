侍ジャパンの伊藤大海投手（２８＝日本ハム）が７日、ＷＢＣ１次ラウンドＣ組の韓国戦（東京ドーム）で、痛恨の一発を浴びた。大谷翔平（３１＝ドジャース、）鈴木誠也外野手（３１＝カブス）、吉田正尚外野手（３２＝レッドソックス）の１イニング３本塁打が飛び出した直後の４回だった。先頭のキム・ジュウォン内野手（２３）に死球を与えると、一死一塁からキム・ヘソン（２７＝ドジャース）にカウント１―３から１５０キロ