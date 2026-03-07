ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場中の韓国代表は7日、東京ドームでの1次ラウンド・プールCで連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」と対戦した。韓国代表は5日の開幕戦でチェコ代表と対戦。初回に満塁弾を放つなど4本塁打、11得点と打線が爆発した。（Full-Count編集部）