大谷は「1番・指名打者」で先発出場…3回に同点弾を放った■日本 ー 韓国（7日・東京ドーム）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が7日、東京ドームでの1次ラウンド・プールCで韓国と対戦した。取って取られての好ゲームが展開され、ファンからは“嬉しい悲鳴”が上がっている。先発の菊池雄星投手が初回にまさかの3失点の立ち上がりだった。しかしその裏、鈴木誠也外野手が反撃の2