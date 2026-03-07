【モデルプレス＝2026/03/07】4人組アイドルグループ・きゅるりんってしてみてが7日、公式X（旧Twitter）を更新。不正アクセス被害を報告した。【写真】不正アクセス被害被った4人組アイドル、美脚輝くスカート姿◆きゅるりんってしてみて公式X、不正アクセス被害を報告同アカウントは「『きゅるりんってしてみて』の名称を使用したミームコインが、暗号資産プラットフォーム『Pump. fun』上で第三者により発行されていることを確