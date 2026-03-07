歌舞伎俳優の尾上松緑が７日、東京・歌舞伎座でＢプロの初日を迎えた「三月大歌舞伎」（２６日千秋楽）の昼の部「加賀見山再岩藤（かがみやまごにちのいわふじ）」で岩藤の霊と忠臣・鳥井又助の２役を演じた。加賀百万石で起きた加賀藩の御家騒動を題材にした名作「鏡山旧錦絵（かがみやまこきょうのにしきえ）」の後日譚。八丁畷三昧（はっちょうなわてさんまい）の場では、かつてお初に討たれた岩藤の執念が、野ざらしにされ