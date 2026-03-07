７日放送のテレビ朝日系報道番組「サタデーステーション」（土曜・午後８時５４分）では、放送時間を２時間に拡大して、ＷＢＣ１次ラウンドの日本―韓国戦を速報した。韓国に先制を許し、２―３と追いかける中、３回に大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚のメジャーリーガー３人が本塁打を放って勝ち越しに成功。しかし、５―３の４回から２番手でマウンドに上がった伊藤大海が先頭にいきなり死球を与え、８番・パク・ドンウォンを空