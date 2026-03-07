名バイプレーヤーの俳優・津田寛治が７日、東京・新宿ケイズシネマで主演映画「津田寛治に撮休はない」（萱野孝幸監督、２８日公開）のイベントにサプライズ登壇。撮影中に生命の危機を感じる“事件”があったことを明かした。この作品では首を絞められるシーンがあった。「準備段階から（相手役に）じんわり絞められ、本番では（力が強すぎて）本気で死ぬかと思った」と呼吸できず、冗談抜きで危険な状態になったそう。舞台で