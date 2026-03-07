お出かけの予定が多くなる春は、シーンをまたいで活躍するマルチWayアイテムが大活躍！今回は、FRUIITS ZIPPER・櫻井優衣とともに、リバーシブルな「レザー＆ファーコート」を使ったコーデをご紹介します。カジュアルな雰囲気も裏返すだけでシックにイメチェンしてくれるよ♡レザー＆ファー別人顔コートいつものカジュアルにマッチするラテカラーのファーコートを返せばシックなレザーコートに変身。甘いだけじゃない私を演出