◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパンの先発・伊藤大海投手＝日本ハム＝が２番手で登板し、３回５２球を投げて、１安打２失点６Ｋで降板した。５―３と勝ち越して迎えた４回、先発・菊池からバトンをもらって２番手でマウンドへ。しかし、先頭にいきなり死球を与え、８番・パク・ドンウォンを空振り三振に抑えたが、続く９番で大谷の同僚であるキム・ヘソンに直球を捉えられて右中間へ同点２