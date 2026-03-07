◆春季教育リーグ巨人６―９オイシックス（７日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の平内龍太投手が７日、今季初実戦に臨み、１回を無安打無失点に抑えた。６―９の９回に４番手で登板。最速１５１キロの直球主体で攻めて２死を奪うと、野手の失策で出塁を許したが最後の打者は１２４キロスライダーで左飛に打ち取った。昨季から試合でアンダースローを披露することもあるが、この日はオーバースローのみ。「気持ちよく