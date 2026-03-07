きかんしゃトーマス号の仲間の「パーシー号」が7日、大井川鉄道で運行を開始しました。緑色のボディーの「きかんしゃパーシー号」は、トーマス号の大の仲良しでトーマス号の今シーズンの運行に先行するかたちで7日、営業運転を開始しました。化粧直ししたばかりの「きかんしゃパーシー号」が新金谷駅に姿を見せると乗客の家族連れなどはパーシー号