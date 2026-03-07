◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC 日本-韓国(7日、東京ドーム)3回につかまった韓国のゴ・ヨンピョ投手は大谷翔平選手のソロホームランにがっくりと膝に手をつきました。日本代表が1点を追う3回、大谷選手がカウント1-1からゴ・ヨンピョ投手のカーブをとらえ、ライトスタンドへの同点ホームラン。緩急自在に侍打線を翻弄する韓国代表の技巧派右腕は、マウンド上でがっくりとして膝に手をつきました。さらに3番