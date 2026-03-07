◇第80回JABA東京スポニチ大会・予選リーグCブロック日本新薬2―4NTT東日本（2026年3月7日等々力）日本新薬・植田理久都捕手（26）が「7番・捕手」でスタメン起用され、5回の同点打を含む2安打を放った。「昨年はキャッチャーとしての出場がなく悔しい思いもありましたが、冬の時期から“やってやるぞ”という思いを持ってやってきました」高松商（香川）、明大を経て今季が入社5年目。公式戦でスタメンマスクを被るの