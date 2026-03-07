全人代の中国軍代表団の会合に出席した習近平国家主席＝7日（新華社＝共同）【北京共同】中国の習近平国家主席は7日、全国人民代表大会（全人代＝国会）の中国軍代表団の会合に出席し「反腐敗闘争を揺るぎなく推進しなければならない」と述べた。中国軍で制服組トップら幹部の失脚が相次ぐ中、一層の綱紀粛正を指示した。国営通信新華社が報じた。習氏は「軍の中に（共産）党に二心を抱く者がいてはならず、腐敗分子の隠れる場