「12式地対艦誘導弾能力向上型」の地上からの発射試験＝2024年10月、東京都の伊豆諸島・新島（防衛装備庁提供）敵領域の基地などを攻撃する「反撃能力」（敵基地攻撃能力）の行使を可能にする長射程ミサイルの初配備に向け、陸上自衛隊が8日深夜にも、発射機などを熊本県の健軍駐屯地に搬入する予定であることが7日、関係者への取材で分かった。その後、機器のメンテナンス作業や隊員への教育を進め、月内に配備を完了する方針だ