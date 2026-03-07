料理研究家・リュウジ氏（39）が7日に公式X（旧ツイッター）を更新し、自身に向けられた批判について言及した。リュウジ氏は「これよりうめえパスタは出ないかもしんない究極アラビアータの作り方です材料はにんにく、唐辛子、トマト缶のみでシンプルなのに驚くほどコク深いお店の仕上がりになってますこれ本当にビビる美味しさなんで是非、この少ない食材でここまで旨くなんのかって味です」とし、レシピ動画をアップ。