私はメグミ（47才）。一人息子のダイキが家を出て、夫のケンイチ（50才）との夫婦2人暮らしになりました。しかしケンイチは私に食事を作らせておきながら文句ばかり。我慢の限界を迎えた私は「もう作らない」と言い渡しました。ケンイチも売り言葉に買い言葉で「いいよ！やってやるよ！」と応じ、私たちは別々に夕食を用意することになったのです。それ以来ケンイチは、会社帰りに外食したりどこかで買ってきたりしているようで