自動車部品メーカーが静岡県藤枝市の工場内にある社員食堂で「こども食堂」を開きました。 【写真を見る】子どもたちに「非日常」を…自動車部品メーカーの社員食堂で「子ども食堂」を開催＝静岡・藤枝市 この取り組みは、子どもたちに「非日常」を体験してもらい、食育につなげてもらおうと、自動車用バックミラーなどを製造する村上開明堂が企画しました。 7日は、静岡県内の児童養護施設など3