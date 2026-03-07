＜ブルーベイLPGA3日目◇7日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞ディフェンディングチャンピオンが優勝争いに加わった。竹田麗央は「71」「70」で週末に進むと、ムービングデーで1イーグル・4バーディ・1ボギーの「67」。強風下で平均スコア「73.002」と各選手が苦戦する中、リーダーボードを駆け上がり、首位と3打差の4位につけた。〈連続写真〉体重移動減で安定感UP！竹田麗央の新スイング序盤は風