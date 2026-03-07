三重県紀北町沖で、男性がうつ伏せの状態で浮いているのが見つかり、死亡が確認されました。男性は1人でボートに乗って釣りをしていた際に、転落した可能性があるということです。 【写真を見る】1人でプレジャーボートで釣りに出た62歳男性が死亡 三重県紀北町の沖合でうつぶせの状態で浮いているのが見つかる 何らかの理由で海に転落か 尾鷲海上保安部によりますと、きょう午前9時ごろ、「紀北町の島勝浦沖