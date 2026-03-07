◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC 日本-韓国(7日、東京ドーム)日本代表・侍ジャパンの大谷翔平選手が同点ソロを放ち、菊池雄星投手の黒星を消しました。初回に先発の菊池投手が韓国打線に捕まり、3点を献上するも、鈴木誠也選手の2ランで1点差に追いついた侍ジャパン。2回は両チーム無得点としますが3回、1アウトランナーなしで打席に立った大谷選手は韓国の先発、コ・ヨンピョ投手の3球目、スライダーを捉え