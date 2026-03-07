殺人事件の被害者遺族の会「宙の会」がDNAを活用した捜査のための法整備の必要性などを改めて訴えました。7日、東京都内で会見を開いた「宙の会」は、容疑者の検挙に向けた似顔絵作成など、DNA情報を捜査に有効に活用するための法整備の必要性などを訴えました。殺人事件で妻を亡くす高羽悟さん「加害者の生体情報は指紋及びDNA型の範囲にとどまっています。生命を奪うという殺人行為に対しては同等の生体情報の活用があっても然