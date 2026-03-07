女性ロックバンドSHOW−YAがプロデュースする4月29日開催の「NAONのBUNTAI 2026」に、“ラスボス”こと小林幸子（72）が初出演することが7日、分かった。同イベントは、女性アーティスト限定のロックフェス「NAONのYAON」として開されてきた。だが昨年10月、会場の日比谷野外大音楽堂が再整備工事着工のため使用中止。そのため横浜BUNTAIに場所を移し、開催することになった。20回を迎える記念すべきフェスに“ラスボス”の出演が