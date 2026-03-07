「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−韓国代表」（７日、東京ドーム）侍ジャパンの鈴木誠也外野手が２打席連続アーチを放った。３点先制を許した直後の一回裏に反撃２ラン。同点に追いついた三回に２打席連続となる一撃。今大会ではカープ名物、スタンドのファンが応援マーチに合わせて起立・着席を繰り返しながら応援する誠也スクワット応援が復活していることが話題に。誠也が前回ＷＢ